Im Rausch der Möglichkeiten, die das Internet der Dinge allen Beteiligten bietet, wird es in wenigen Jahren kaum mehr einen Bereich des alltäglichen Lebens geben, der nicht vernetzt ist. Autos, Häuser, Smartphones und Fabriken werden mit dem Internet verbunden sein und massenhaft Daten austauschen. Und selbst High Heels wollen künftig im IoT eine Rolle spielen. Die nämlich sollen sich laut Hersteller per App in der Höhe verstellen lassen. Präsentiert wurde der intelligente Schuh Anfang des Jahres auf der Consumer Electronics Sho (CES4) in Las Vegas.

Hacker verursachen 22,4 Milliarden Euro Schaden jährlich Dass sich immer mehr Unternehmen ganz der digitalen Transformation widmen, hat einen guten Grund: Immerhin verändern neue Technologien ganze Wertschöpfungsketten. Und das nicht nur evolutionär, sondern oftmals disruptiv. Wer sich diesem Trend verschließt oder zu spät agiert, wird am enormen Wachstum nicht teilhaben. Bei einem erwarteten Wertschöpfungszuwachs von rund 1,25 Billionen Euro bis zum Jahr 2025 in Europa ist das ein wichtiges Argument für die Hyper-Digitalisierung. Diese Zahl haben Berater von Roland Berger Strategy Consultants im Rahmen einer Studie ermittelt, die im Auftrag des BDI erstellt wurde.

So geht zeitgemäße Endpoint Protection

Doch wie lässt sich der wachsenden Gefahr Herr werden? Aktuell versinken viele IT Security Teams im Chaos unterschiedlichster Tools und Interfaces. Dem aktuellen Forrester-Report "Mastering the Endpoint" zufolge müssen IT-Abteilungen durchschnittlich zehn Security-Technologien im Blick behalten und zwischen fünf Interfaces hin- und herwechseln, um Angriffe zu untersuchen und zu verhindern. Das ist oft nicht zu stemmen, zumal es an Fachkräften für Cybersecurity mangelt. Für Unternehmen ist es deshalb an der Zeit, umzudenken und auf eine Strategie zu setzen, die weniger manuelle Eingriffe erfordert und durch Automatisierung sowie maschinelles Lernen eine schnellere Reaktion auf neue Gefahren ermöglicht. Hierfür sind sechs Schritte notwendig: