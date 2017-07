Ransomware agiert alles andere als klammheimlich. Darin unterscheidet sie sich grundlegend von anderen Angriffsmitteln professioneller Hacker, die sich still und leise durch Unternehmensnetze bewegen. Deshalb hat Ransomware so viel Aufmerksamkeit erhalten und zahlreiche wichtige Fragen aufgeworfen: Sollten die Opfer das Lösegeld zahlen? Wäre der Angriff zu verhindern gewesen? Und warum patchen die IT-Abteilungen ihre Systeme nicht einfach schneller?

IT-Sicherheit umfassend angehen

Es ist leicht, die IT für langsames Patchen zu tadeln. Aber diese Kritik missachtet, dass das Patchen insbesondere in größeren Organisationen einen riesigen Zeit- und Ressourcenaufwand bedeutet. Gleiches gilt für Backups, die Migration zur neuesten Windows-Version und weitere Maßnahmen, die helfen können, einen Ransomware-Angriff – oder eine beliebige andere Bedrohung für die IT-Sicherheit – abzuwehren. Grundsätzlich gilt, dass kurzfristige Reaktionen auf aktuelle Sicherheitsvorfälle zwar in der jeweiligen Lage notwendig sind, aber keine tiefgreifende und langfristige Sicherheit gewährleisten. Erforderlich ist stattdessen eine umfassende Sicherheitsstrategie, die alle relevanten Aspekte abdeckt: von Servern und Speichern über die Cloud und das Netzwerk bis hin zur Client-Seite.