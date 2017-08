Microsoft hat seinen "Security Intelligence Report" (SIR) für das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Demnach nehmen Cyberangriffe auf Nutzerkonten in der Cloud immer weiter zu. Den Redmondern zufolge sind Attacken auf Cloud-basierte Nutzerkonten im Vergleich zum Vorjahr um ganze 300 Prozent angestiegen.

Ein beliebtes Angriffsziel ist Europa, insbesondere Systeme in der Tschechischen Republik, Italien, Ungarn und Spanien. Über zwei Drittel der Angriffe auf Microsofts Cloud-Plattform Azure stammten aus China (35,1 Prozent) und den USA (32,5 Prozent). Besonders gerne genutzt werden Phishing-Angriffe auf Zugriffsdaten sowie Ransomware-Attacken, die zu Lösegelderpressungen eingesetzt werden.

"Die Bedrohungslandschaft von Cyberattacken ist einem ständigen Wandel unterzogen", sagt Michael Kranawetter, National Security Officer bei Microsoft Deutschland. "In dieser digitalen und damit stark vernetzten Welt kommt es darauf an, aktuelle Bedrohungslagen in Echtzeit zu erkennen und Schwachstellen oder Einfallstore schnell zu schliessen."