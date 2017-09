Ransomware-Whitepaper: Wie sich Unternehmen gegen Schadsoftware wappnen

Cyber-Attacken durch Ransomware nehmen immer weiter zu: Circa 49 Prozent der Unternehmen weltweit waren im Jahr 2016 mit mindestens einer Online-Erpressung konfrontiert – 39 Prozent davon wurden mithilfe von Ransomware erpresst, wie eine Studie von Dimension Data und Cisco Systems belegt. Um Unternehmen über den richtigen Umgang mit Schadsoftware aufzuklären, haben die beiden IT-Unternehmen das Whitepaper "Ransomware: The Pervasive Business Disruptor" veröffentlicht.

Immer mehr Unternehmen sind von Angriffen mit Schadsoftware betroffen, die Dateien auf fremden Computern verschlüsselt und von den Opfern für deren Entschlüsselung Lösegeld fordert. © Fotolia

Immer mehr Unternehmen sind von Angriffen mit Schadsoftware betroffen, die Dateien auf fremden Computern verschlüsselt und von den Opfern für deren Entschlüsselung Lösegeld fordert. Dieser Trend ist unter anderem der zunehmenden Verbreitung von Ransomware-as-a-Service (RaaS) geschuldet, also von Angeboten, bei denen kriminelle Plattformanbieter für die Durchführung von Ramsomware-Attacken bezahlen. Die Publikation "Ransomware: The Pervasive Business Disruptor", die im Auftrag von Dimension Data und Cisco Systems entstanden ist, beschäftigt sich mit der aktuellen Bedrohungslage und zeigt Wege für Unternehmen auf, mit der Gefahr umzugehen.



Generell stellt Ransomware für Unternehmen ein ernstzunehmendes Problem dar, mit dem diese sich bereits vor einem Sicherheitsvorfall auseinandersetzen sollten. Philipp Jacobi, Head of Security Architecture Group bei Dimension Data, betont die Relevanz einer gezielten Vorbereitung auf solche Attacken: "Heutzutage ist keine Organisation mehr vor Cyberangriffen sicher. Ist ein Angriff erst einmal im Gange, sind der Schock und der Schaden meist größer als gedacht. Doch Unternehmen müssen keine hilflosen Opfer sein: Durch gezielte Vorbereitung lassen sich Attacken erfolgreich abwehren. Wichtig ist es, an verschiedenen Punkten anzusetzen, um die Angriffskette zu unterbrechen. Dazu gehört eine schnelle Identifikation der Schadsoftware, der Schutz von Netzwerken und Geräten, eine schnelle und versierte Reaktion der IT-Fachleute bei Sicherheitsvorfällen ebenso wie zeitgemäße Lösungen für Backups und Datenwiederherstellung."



Um Unternehmen verschiedener Branchen im Kampf gegen Ransomware zu unterstützen, zeigt das Whitepaper "Ransomware: The Pervasive Business Disruptor", wie ein systematisches Vorgehen zum Schutz gegen Cyber-Attacken aussehen sollte. Der Leitfaden befähigt Führungskräfte und Entscheidungsträger, die richtigen Schritte einzuleiten, um ihr Unternehmen wirkungsvoll gegen die Bedrohung durch Ransomware zu schützen.