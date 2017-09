Wordpress Plugins wie "Display Widget" lieferten Spam an Tausende User aus

Wie der Security-Anbieter in einem aktuellen Blogpost schreibt, hat ein einzelner Spammer neun Wordpress Plugins manipuliert und darüber Spam eines Ad-Networks ausgeliefert. Seiten-Besitzer, welche die inkriminierten Plugins verwendeten, waren von der Spam-Kampagne betroffen und setzten ihre User Werbung von Kredit- und Escort-Services aus. Manchmal reichte dazu das Aktivieren einer verschleierten Funktion, in anderen Fällen wurden ohne das Wissen der Wordpress Administratoren Backdoors installiert. Wordfence konnte zudem vier finanzielle Transaktionen an den Spammer aufdecken.