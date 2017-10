DPG entwickelte ein Single-Point-Analyseverfahren zur Erkennung von Lücken in der Sicherheitstechnik, Schwachstellen in Geschäftsprozessen und potenziellen Gesetzesverstößen. Diese drei Faktoren spielen für einen umfassenden Datenschutz eine zentrale Rolle. Das Verfahren von DPG ist das einzige seiner Art und liefert Unternehmen ein vollständiges Risikoprofil.

Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft (DSGVO), die für alle Unternehmen, die Daten von EU-Bürgern verarbeiten, erhebliche Auswirkungen haben wird. Nach der DSGVO können Regulierungsstellen Bußgelder von bis zu vier Prozent des weltweiten Unternehmensumsatzes verhängen.

In den USA gibt es kein bundesweit einheitliches Datenschutzrecht. Vielmehr regeln mehr als 20 Gesetze und Hunderte bundesstaatliche Einzelgesetze Datenschutz und Datensicherheit. Allein in den USA ist in den letzten Jahren ein signifikanter Anstieg an Sammelklagen zu verzeichnen, die sich gegen Unternehmen richten, die eine Datenpanne erlitten haben und nun mit massiven Bußgeldern und dem Rücktritt von Führungskräften rechnen müssen. Die größten Sorgen der betroffenen Unternehmen sind jedoch Markenerosion und die Entwicklung des Aktienkurses, der in der Regel stark sinkt, wenn eine Datenpanne bekannt wird (ein Beispiel dafür ist der Vorfall bei Equifax: Berichten zufolge sollen dort die Daten von 143 Millionen Menschen kompromittiert worden sein und das Unternehmen soll immer noch nicht in der Lage sein, die Daten seiner Kunden gegen Hackerangriffe zu schützen).