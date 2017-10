IT-Ziviltechniker startet kostenfreies Webinar zur neuen DSGVO

Ab 25. Mai wird die DSGVO EU-weit wirksam. Um Strafen und Sanktionen zu vermeiden, ist es notwendig, sich das notwendige Know-how zu erarbeiten.

Für Unternehmen ist es wesentlich, sich über die DSGVO umfassend zu informieren. © Fotolia

Ziviltechniker Wolfgang Prentner wird dazu die DSGVO in einer kostenfreien Webinarreihe schrittweise erklären und in klar prüfbare Kontrollen gliedern. Der Auftraggeber kann so seiner Selbstverantwortung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Pflichten und zum Nachweis darüber erkennen bzw. erlernen.

Die Anmeldung sollte rasch erfolgen, da das Interesse groß und die Teilnehmeranzahl auf 100 Personen beschränkt ist. https://www.ztp.at/webinare/dsgvo-reihe-teile-1-4

Das Programm:

Teil 1 - ein Leitfaden mit Praxisbeispielen Gastbeitrag: DI Robert Redl, EVN

Teil 2 - ein Leitfaden mit Praxisbeispielen Gastbeitrag: RA Dr. Johannes Juranek/CMS-Rechtsanwälte

Teil 3 - ein Leitfaden mit Praxisbeispielen Gastbeitrag: DI Oliver Pönisch, EY Österreich

Teil 4 - ein Leitfaden mit Praxisbeispielen Gastbeitrag: Ing. Markus Huber MBA, Novomatic (offen)

Für die Teilnahme gibt es insgesamt 4 Termine:

1. Dienstag, 17. Oktober 2017, 14:00 - 15:00 CEST

2. Dienstag, 31. Oktober 2017, 14:00 - 15:00 CET

3. Dienstag, 14. November 2017, 14:00 - 15:00 CET

4. Dienstag, 28. November 2017, 14:00 - 15:00 CET

"Die Datenschutz-Grundverordnung 2018 ist heute interdisziplinär in den Bereichen Recht, Organisation, Prozess und IT anzuwenden. Es ist wichtig, die Verarbeitung personenbezogener Daten im Unternehmen bzw. im Konzern nachvollziehbar, strukturiert und transparent zu gestalten sowie koordiniert und zweckgemäß zu dokumentieren, um für die Wahrung der Rechte von Betroffenen vorbereitet zu sein und um die Datensicherheit zu gewährleisten," erklärt Prentner die Beweggründe für die Seminarreihe.