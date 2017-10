Betrüger nutzen Schwachstellen in Telefonanlagen, um an das Geld der betroffenen Firmen zu kommen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist besorgt und hat zu dem Thema einen Warnhinweis veröffentlicht. Die Medien berichten über besonders spektakuläre Fälle. Und die Betroffenen verlieren Millionen. Die Rede ist von CEO-Fraud. Dabei sammeln Täter Informationen über ein Unternehmen, zum Beispiel im Internet oder in sozialen Netzwerken. Am Telefon geben sie sich dann als Geschäftsführer aus und überreden Mitarbeiter aus der Buchhaltung oder dem Rechnungswesen, einen größeren Geldbetrag ins Ausland zu transferieren. Die Masche funktioniert immer wieder. Laut dem BKA sind durch CEO-Fraud allein in den vergangen Monaten Schäden in Millionenhöhe entstanden.