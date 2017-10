IT-SECX 2017: Future Incident Response

Am 10. November 2017 findet wieder von 16:00–23:45 Uhr die Konferenz IT Security Community Exchange (IT-SECX) an der FH St. Pölten statt. Unter dem Motto "Future Incident Response" widmet sich die Konferenz dieses Jahr den veränderten Methoden zur Aufklärung von Security-Vorfällen.

Cyberkriminelle haben ihre Ziele und Methoden deutlich weiterentwickelt. © Fotolia / Hans-Joachim Roy

Security-Vorfälle sehen im Jahr 2017 anders aus als im Jahr 2007, da sich Malware und Cyberkriminelle in ihren Zielen und Methoden deutlich weiterentwickelt haben. Während früher beispielsweise noch Systeminfektionen mit Methoden der klassischen Dateisystemforensik aufgeklärt werden konnten, so existieren moderne Schadsoftwareprogramme mitunter nur mehr im Arbeitsspeicher. Thomas Schreck, Head of Incident Response Team des Siemens CERT, wird in seiner Keynote auf besondere Herausforderungen in der Incident Response eingehen, auch der gesamte erste Konferenztrack widmet sich diesem Thema. Im zweiten, englischen Konferenztrack werden industrienahe Security-Themen wie CAN-Bus-Hacking und Smart Grid IDS behandelt. Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer die an nicht-technischen Vorträgen interessiert sind, kommen auf ihre Kosten, für sie werden im dritten Konferenztrack Themen wie Social Engineering und Krisenmanagement in der IT präsentiert. Ein vierter, wieder technischer Track, sowie Workshops zum Mitmachen runden das Programm ab.



Die IT-SECX richtet sich an Studierende, Personen aus Forschung und Lehre, Expertinnen und Experten aus Organisationen und der Wirtschaft, Schülerinnen und Schüler sowie alle Geeks und Nerds die sich mit IT und IT Security befassen. Die Konferenz bietet einen praxisorientierten Informationsaustausch über aktuelle Entwicklungen und Trends im IT-Security-Umfeld. Der Eintritt ist kostenfrei, aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis 8. November 2017 hier erbeten.