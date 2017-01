Smart Cities in der Zwickmühle

Laut Studien der UN und OECD werden in 20 Jahren circa 70 Prozent der Weltbevölkerung in Großstädten und Mega-Cities leben. Dies ist nur durch eine enorme Verdichtung von Wohnraum möglich, d.h. das gesamte Ökosystem des urbanen Lebens wie Mobilität, E-Government, Energieversorgung, Gesundheit, Arbeitswelt, Abfallentsorgung usw. muss in der Leistungsfähigkeit vervielfacht werden ohne den Ressourcenverbrauch zu steigern, bzw. dieser sollte idealerweise sogar reduziert werden.

Smart = IoT + Big-Data + Cognitive Computing

Die Halbleiterindustrie stellt heute komplette IT-Systeme mit WLAN (System on a Chip, SOC) in der Größe einer Briefmarke her. Der Preispunkt liegt bei ein bis zwei Dollar und die Leistungsfähigkeit reicht aus, um Sensordaten zu erfassen, Aktoren anzusteuern und mit anderen SOCs oder einem Datenkonzentrator zu kommunizieren. Es ist diese Technologie, die in Internet-of-Things-Modulen eingesetzt wird und inzwischen Marktreife erlangt hat.