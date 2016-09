IT-Cluster vernetzte Biopharma- und IT-Unternehmen

Das Projekt PERMIDES ist am 8. September 2016 mit einem Kickoff-Meeting in Karlsruhe erfolgreich gestartet. Ziel des Projektes mit Partnern aus Österreich, Deutschland und Norwegen ist es, die Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Biopharma-Bereich durch gemeinsame Innovationsprojekte mit IT-Unternehmen anzuheben.

Ein spezieller Fokus liegt dabei auf der personalisierten Medizin in der Onkologie. In diesem hochspezialisierten Bereich ist man auf die enge Kooperation mit IT-Experten angewiesen, um die komplexen Herausforderungen zu meistern. Von der Analyse umfangreicher Datenmengen bis zu neuen Produktions- und Verabreichungsmethoden.

In Österreich sorgen der IT-Cluster der oberösterreichischen Wirtschaftsagentur Business Upper Austria und Oncotyrol (Center for Personalized Cancer Medicine) für eine optimale Vernetzung von IT- und Biopharma-Unternehmen. "Dieses Projekt zeigt, wie stark die Digitalisierung die Zukunft beeinflussen wird. PERMIDES wird einen Innovationsschub in der europäischen Biopharma-Industrie auslösen", ist Wolfgang Traunmüller, Projektmanager PERMIDES des IT-Clusters, überzeugt.