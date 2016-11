Knight Rider 2.0: KI-System "Dashbot" hilft im Auto

Assistent lässt sich ausschließlich via Sprachbefehlen ohne Hinsehen bedienen.

"Dashbot": Bedienung völlig ohne Tasten und Hinsehen. © kck.st/2fkFBlE

Das Kickstarter-Projekt "Dashbot" sammelt Gelder für die Entwicklung eines smarten Assistenten, der sich auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) zu 100 Prozent per Sprachsteuerung vom Fahrer bedienen lässt und als Helfer im Auto bereitsteht. Dabei ist nicht ein einziger Blick auf das Gerät nötig, um es zu steuern oder zu verstehen.



Konzentration auf Straße

Dashbot verbindet sich via Bluetooth mit dem Smartphone des Fahrers und steuert Musik, Navigation und Nachrichten, sobald es hierfür den entsprechenden Befehl erhält. Wenn das Smartphone mit dem Internet verbunden ist, lassen sich über den Assistenten sämtliche Fragen beantworten. Unter anderem sind Wetter, Staulage und Informationen über Schauspieler, Musiker oder Fußballspiele abrufbar.



"Viele Interaktionen, die wir mit unseren Mobiltelefonen haben, sind so ausgelegt, dass man auf den Screen schauen muss. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob das Handy im Fahrmodus ist - wenn der Anwender eine Frage stellt, wird die Antwort gewöhnlich nur angezeigt. Das ermutigt den Fahrer, auf das Display zu schauen, was natürlich bedeutet, dass nicht auf die Straße gesehen wird. Wir wollten eine Lösung entwickeln, die nicht nur ohne Hände zu bedienen ist, sondern auch, ohne hinzuschauen", unterstreicht Erfinder Daven Rauchwerk.



Integriertes Amazon Alexa

In das selbstlernende System ist zudem Amazon Alexa integriert, über das die meisten Befehle laufen. Sagt der Anwender im Auto "Dashbot", so lauscht das System sofort und führt Anweisungen umgehend aus. Ab einer Kickstarter-Spende von 49 Dollar können Interessierte Dashbot vergünstigt erwerben. Die Veröffentlichung des Produktes ist für Juli 2017 eingeplant. Bereits jetzt wurde das ursprüngliche Finanzierungsziel von 100.00 Dollar bereits um fast 50.000 Dollar überschritten.