Selfies: Versicherungen errechnen Todeszeitpunkt

Neue Software analysiert hunderte Punkte des Gesichts eines Kunden.

Versicherungen scannen Sefies. © Astrid Götze-Happe/pixelio.de

Versicherungsagenturen können mit der von Lapetus Solutions entwickelten Technologie die Lebenserwartung ihrer Klienten abschätzen. Durch eine Gesichtsanalyse von Selfies lässt sich die Gesundheit der Kunden feststellen und Verträge individuell angepasst werden.



Einzigartige Merkmale

"Dein Gesicht ist etwas, das du dein ganzes Leben lang trägst und es erzählt eine einzigartige Geschichte über dich", sagt Karl Ricanek von Lapetus Solutions. Die Software kann Selfies genauestens auswerten. Dazu muss es lediglich hochgeladen und einige Fragen, wie etwa über die Gesundheit des Klienten, beantwortet werden.



Das Programm scannt hunderte Punkte des Gesichts und bezieht in seine Analyse andere Daten, wie den BMI, ein. Zudem errechnet es, ob der Klient optisch schneller altert als erwartet. Es kann erkannt werden, ob Make-up Makel kaschiert. Auch plastische OPs entgehen dem Tool nicht. "Rauchen zeichnet sich zum Beispiel auf deinem Gesicht ab. Auch wenn du damit aufgehört hast, es wird sichtbar sein", so Ricanek.



Missbrauch möglich

Am Ende wird ein Ergebnis generiert und Versicherungsoptionen vorgeschlagen. Klienten können den Test sogar selbst vornehmen. Experten glauben jedoch, dass Versicherer auf diese Weise auch Facebook-Accounts ihrer Kunden beachten und Profilbilder analysieren könnten. Dass sich Versicherer öfters heimlich Infos über ihre Klienten einholen, zeigten bereits Fälle von Überwachungen von Kraftfahrzeugen.