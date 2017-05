Modernstes Automobiltestgelände im Entstehen

Ohio bietet hochmodernen Knotenpunkt zur Erprobung vernetzter und autonomer Mobilität.

Im SMART Center können neue Technologien und hochautomatisierte Fahrzeuge in einer geschlossenen, sicheren und wiederholbaren realen Umgebung getestet werden. © TRC

Die Verkehrsbranche steht vor großen Fortschritten bei selbstfahrenden und vernetzten Fahrzeugen, intelligenten Autobahnen und intelligenten Städten. Vor diesem Hintergrund wachsen zum Beispiel Smartphone und Auto zusammen, um Autofahren noch sicherer, komfortabler und effizienter zu machen. In den kommenden Jahren werden deutsche Hersteller und Zulieferer 16 bis 18 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung für das vernetzte und automatisierte Fahren investieren.



Hinsichtlich digitaler Mobilität besetzt in den USA als wichtiger Produktionsstandort der deutschen Autoindustrie der Bundesstaat Ohio eine Vorreiterrolle. Zurzeit investiert Ohio 45 Mio. US-Dollar in den Ausbau des Transportation Research Center (TRC), das mit 18 qkm US-weit größte unabhängige Automobiltestgelände. Das brandneue, etwa 220 Hektar große SMART Center (Smart Mobility Advanced Research and Test) wird intelligente Mobilität für vernetzte und fahrerlose Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr testen.



Mit knapp 110.000 Beschäftigten hat Ohio, etwa 1,5-mal so groß wie Bayern, die zweit-höchste Arbeitnehmerzahl in der US-Automobilindustrie. Von den fast 700 Automobilbau-Unternehmen in Ohio kommen auch zahlreiche aus Deutschland – OEMs wie Zulieferer: etwa Continental, Grammer, Mahle Group, Mitec Automotive, Schaeffler, ThyssenKrupp Bilstein oder Borgers. Der Stoßdämpferhersteller ThyssenKrupp Bilstein zum Beispiel hat 2016 seine Produktion in Hamilton erweitert – um knapp 5.600 qm im Rahmen einer Investition von 26 Mio. Dollar. Seit 2011 hat das Unternehmen dreimal seine Flächen und Kapazitäten vergrößert und dabei über 500 Arbeitsplätze geschaffen.



Nebel, Schnee und Eisregen auf Knopfdruck

Im SMART Center können neue Technologien und hochautomatisierte Fahrzeuge in einer geschlossenen, sicheren und wiederholbaren realen Umgebung getestet werden, bevor die Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen und Autobahnen eingesetzt werden. Phase 1 des SMART-Center-Projekts umfasst eine flexible Plattform und Infrastruktur, die größte Hochgeschwindigkeitskreuzung der Branche sowie die längste und flexibelste Testplattform, ein urbanes Netzwerk aus Kreuzungen, Kreisverkehren und Ampeln sowie ein ländliches Netzwerk einschließlich bewaldeter Straßen.



Planungen zur Finanzierung der Phasen 2 und 3 haben bereits begonnen. Phase 2 beinhaltet die weltweit erste Indoor-Testeinrichtung, die ganzjährig schwere Wetterbedingungen wie Schnee, Eis, Nebel und gefrierenden Regen simuliert und so intensive Tests hochautomatisierter Fahrzeuge unter schweren Bedingungen ermöglicht. Phase 3 umfasst eine sechsspurige Autobahn mit Auf- und Abfahrten sowie Unterführungen, auf der dichter Verkehr und LKW-Kolonnen getestet werden können. Das SMART Center wird als einziges Testzentrum seiner Art ermöglichen, alle Fahrzeugtests und -entwicklungen effizient an einem Standort durchzuführen.



Stark gewachsene Nachfrage

"Die Nachfrage nach Tests aktiver Sicherheits- und Autonomiefunktionen ist weltweit stark gewachsen, und das SMART Center des TRC bietet dafür eine umfassende Lösung", erklärt Mark-Tami Hotta, Hauptgeschäftsführer des TRC. "Als größte unabhängige Testeinrichtung in Nordamerika mit mehr als 1.000 Kunden weltweit sind wir Experten für die Prüfung und Validierung von Fahrzeugen.



Das TRC testet seit mehr als 40 Jahren unterschiedliche Fahrzeugtypen: PKW, LKW, Busse, Geländefahrzeuge, Militär- und Spezialfahrzeuge, aber auch Komponenten. Das SMART Center des TRC ermöglicht es Autoherstellern und Automobilzulieferern, ihre Tests zu Automatisierung und Autonomie dort zu erweitern, wo die Richtlinien entwickelt werden. Dies bietet auch für deutsche Zulieferer den Vorteil, ihre Produkte direkt in den USA zu testen, um die dortigen Standards zu erfüllen.



Wirtschaftsförderung JobsOhio erleichtert deutschen Unternehmen den Marktzugang

Die zentrale Lage Ohios, Forschungseinrichtungen von Weltrang und enge Beziehungen zur Automobilindustrie machen den US-Bundesstaat zum idealen Standort auch für die autonome und vernetzte Fahrzeugtechnologie. "In Ohio richten wir unseren Blick auf die Zukunft, indem wir in Technologien der nächsten Generation investieren. Wissenschaft und Industrie arbeiten dabei Hand in Hand", so Kristi Tanner, Senior Managing Director of Automotive bei der Wirtschaftsförderung JobsOhio.



Diese Vorteile sowie Hunderte von innovationsgetriebenen Unternehmen, die zum Beispiel an der Weiterentwicklung der Sensortechnologie arbeiten, haben dazu beigetragen, dass sich die Landeshauptstadt Columbus im US-weiten Wettbewerb um den vom amerikanischen Verkehrsministerium ausgeschriebenen Titel "Smart City" gegenüber 77 Städtekonkurrenten durchgesetzt hat und sich jetzt "Smart Columbus" nennen darf. Durch den Bundeszuschuss von 40 Mio. US-Dollar und weitere erhebliche Investitionen Dritter wird "Smart Columbus" als erste Stadt der USA neuartige Verkehrstechnologien vollständig in den Alltag integrieren.



"Das SMART Center für automatisiertes Fahren und Smart Columbus machen Central Ohio zu einer der innovativsten Regionen der USA, die beste Bedingungen für zahlreiche neue, zukunftssichere Jobs bietet", so Kristi Tanner. Die Wirtschaftsförderung JobsOhio erleichtert deutschen Unternehmen den Marktzugang. Die Non-Profit-Organisation unterstützt bei der Standortsuche, stellt den Kontakt zu ortsansässigen Banken, Anwälten und Steuerberatern her und vermittelt verschiedene Incentive-Programme. In den letzten Jahren hat sich Ohio als Top-Standort der USA für Unternehmensansiedlungen und -erweiterungen nachhaltig profiliert.