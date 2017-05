Im Juli und August 2017 werden sechs Wochen lang jeweils 5-tägige Sommercamps für 5-14-Jährige am BFI Wien durchgeführt. Dabei werden auf Basis von verschiedenen Robotik-Plattformen Elemente von Wissenschaft (Science), Technologie (Technology), Ingenieurswesen (Engineering) und Mathematik (Maths) kompetenzübergreifend angewandt.

"Die Jobs der Zukunft, da sind sich alle Arbeitsforscher einig, werden nicht mehr die klassischen Bürojobs, sondern in den STEM Bereichen Science, Technology, Engineering und Maths zu finden sein", erklärt Catrin Meyringer, Geschäftsführerin von RoboManiac. "Mit unserem Angebot wollen wir die Kinder spielerisch an die STEM-Bereiche heranführen und ihre Begeisterung dafür wecken. Die Schulung von Problemlösung, Kreativität, logisches Denken, Fingerfertigkeit und visuelle Vorstellung steht dabei im Vordergrund."

In den USA gibt es bereits seit Jahren STEM-Kurse für Kinder ab fünf Jahren. RoboManiac will Kindern in Österreich ähnliche Möglichkeiten bieten und hat deshalb mit dem Bildungs-Experten BFI Wien eine strategische Partnerschaft abgeschlossen.