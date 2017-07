Angemessene Reaktion auf menschliche Gefühle Intelligente Agenten - das können alle Geräte sein, die ihre Umgebung über Sensoren wahrnehmen und mittels Aktuatoren auf sie reagieren. Roboter in Form persönlicher Assistenten (PAR) wie beispielsweise Sanbot von Qihan Technology oder Pepper von SoftBank Robotics werden auf "Menschlichkeit" trainiert, indem sie lernen, verschiedene Gefühlszustände zu unterscheiden und entsprechend zu reagieren. Ziel ist es, dass die PARs sowohl per Körpersprache als auch verbal angemessen auf die Emotionen der Menschen reagieren, mit denen sie im Kontakt sind. Erkennt der Roboter Pepper zum Beispiel, dass sein Gegenüber von der Interaktion enttäuscht ist, sollte seine Reaktion eine Entschuldigung ausdrücken.

Die ersten Schritte sind bereits getan: So setzt das Videospiel "Nevermind" auf eine emotionsbasierte "Biofeedback"-Technologie von Affectiva und Intel, um die Stimmung des Spielers zu ermitteln und das Niveau und den Schwierigkeitsgrad entsprechend anzupassen. Je weiter ein Spieler in die virtuelle Welt eindringt, desto düsterer wird die Stimmung und desto schwieriger werden die Logikrätsel. Das Horror-Game spürt, wann der Spieler Angst hat oder sich entspannt, und passt das Niveau der jeweiligen Gefühlslage an.

Diese Technologie wird auch in anderen Bereichen eingesetzt. So wird gerade an neuen In-Car-Systemen gearbeitet, die das Reaktionsvermögen der Bremssysteme auf das wahrgenommene Stresslevel des Fahrers anpassen. Erkennt ein damit ausgestatteter Wagen beim Fahrer eine angespannte Stimmung, erhöht er automatisch die Reaktionsfähigkeit der Bremsen, um zu verhindern, dass das Auto beim Heranfahren an eine belebte Kreuzung ruckartig zum Stehen kommt.