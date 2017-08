Die Erwartungen an Künstliche Intelligenz (KI) sind hoch. Das hat eine Umfrage von PwC unter über 1.000 Menschen über 18 Jahren im Juli dieses Jahres gezeigt. Rund die Hälfte der Befragten glaubt, dass es mit Hilfe von KI-Techniken gelingen könne, die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen und komplexe gesellschaftliche Probleme zu lösen. Auch in der Krebsforschung und beim Schutz vor Krankheiten könne KI helfen, sagen 43 Prozent. Insgesamt meinen fast neun von zehn Deutschen (88 Prozent), dass der Einsatz von KI dabei helfen könnte, anstehende Herausforderungen zu meistern.

Knapp sieben von zehn Befragten (69 Prozent) können sich darüber hinaus vorstellen, einen digitalen Assistenten zu nutzen. In fünf Jahren wird ein solcher Assistent die Menschen an Termine erinnern und die Einkäufe planen sowie bei der Steuererklärung helfen. Das glaubt der Umfrage zufolge knapp jeder Dritte (31 Prozent). Auch neue Sprachen werden in Zukunft eher mit Hilfe eines digitalen Assistenten erlernt als klassisch mit einem Lehrer aus Fleisch und Blut, meinen 28 Prozent der Befragten.

Kreativität bleibt menschlich

Bis das in den Köpfen der Menschen angekommen ist, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern. In einigen Bereichen trauen die Menschen KI noch nicht so recht über den Weg, beispielsweise was ihre persönlichen finanziellen Angelegenheiten betrifft. So können sich gerade einmal 17 Prozent der Befragten vorstellen, in fünf Jahren Banking und Finanzplanung von einem digitalen Assistenten erledigen zu lassen. Anlagetipps würden sogar nur 13 Prozent von einem digitalen Assistenten einholen. Grundsätzlich glaubt nicht einmal jeder Fünfte (18 Prozent) daran, dass KI eine Hilfe in Sachen persönlicher finanzieller Sicherheit sein kann.