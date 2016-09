Omega erspielt 4.500 Euro für Katastrophenhilfe Österreich

Normalerweise beherrschen Displays, Notebooks und Managed Print Services das Geschehen bei Omega. An einem Tag im September dreht sich in der Welt des Spezialisten für vernetzte Services aber alles um Pitches, Chips und Puts. Am Freitag, 9. September fand bereits das 13. Charity Golfen von Omega statt. Auf der 18-Lochanlage im Golfclub Fontana erwiesen sich die rund 65 Teilnehmer nicht nur als ambitionierte Sportler, sondern zeigten sich auch spendabel. Für den Verein „Hilfe im eigenen Land – Katastrophenhilfe Österreich“ konnten dank großzügiger Teilnehmer und einer beachtlichen Spende der Erste Bank insgesamt 4.500 Euro gesammelt werden.