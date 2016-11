Die Digitalisierungsstrategie von Zeiss

Mit den Zeiss Digital Innovation Partners hat der Optik- und Photonik-Spezialist Zeiss ein eigenes Kompetenzzentrum für die digitale Transformation ins Leben gerufen.

Bei Zeiss soll die Digitalisierung künftig ein Teil der Unternehmenskultur werden. © Zeiss

Die Digitalisierung ist einer der vier Eckpunkte in der Strategie "Zeiss 2020". Um die digitale Transformation im eigenen Unternehmen voranzubringen, hat das Stiftungsunternehmen Zeiss jetzt in München mit den Zeiss Digital Innovation Partners eine eigenständige Einheit gegründet. "Unser Ziel ist es, nicht nur zwei bis drei coole Projekte zu realisieren, sondern wir wollen die Digitalisierung im gesamten Unternehmen als Kulturelement einbringen", erläutert Matthias Gohl, Head of Digital Innovation Partners, einen der Gründe für den Aufbau einer eigenen Organisation. Gemeinsam im Team mit anderen Abteilungen und Bereichen soll das Kompetenzzentrum als Innovationspartner das Thema Digitalisierung bei Zeiss voranbringen.

Für München entschied sich Gohl, weil er die Stadt für einen der IT-Hotspots in Europa hält und hier eher auf Corporate-IT-affine Mitarbeiter hofft als in der Startup-City Berlin, die ihm zu sehr B2C-orientiert ist. Ferner sprachen die Nähe zu vielen weiteren Hightech-Unternehmen sowie der gute Ruf der Universitäten für den Standort. In München, hier arbeiten für Zeiss bereits rund 200 IT-Spezialisten der Unternehmensbereiche Medical Technology und Microscopy, will Gohl in zwei Jahren ein 100 Mitarbeiter umfassendes Team aufbauen.

Mit der Gründung einer eigenen Einheit hofft Gohl die Pluspunkte eines Startups mit denen eines Traditionsunternehmens mit 170jähriger Geschichte zu vereinen: "Den Spirit, den Antrieb und die Agilität eines digitalen Startups mit der langfristigen Orientierung, der finanziellen Stabilität, der strategischen Weitsicht und dem Knowhow eines international erfolgreichen, etablierten Unternehmens." Entsprechend zählen "speed" und "scale" zu den Grundsätzen der digitalen Transformation bei Zeiss, "denn wir wollen nicht erst in sieben Jahren erste Ergebnisse liefern", so Gohl.

Prozesse und Märkte verändern

Mit der Digitalisierung will man bei Zeiss vor allem zwei Dinge erreichen: Zum einen sollen bestehende Prozess optimiert beziehungsweise anders gestaltet werden, zum anderen sollen so neue Märkte erschlossen oder vorhandene anders gestaltet werden. Zudem ist das Unternehmen überzeugt, dass die Kunden in Zukunft weniger teure Geräte kaufen, sondern eher für die Nutzung (as a Service) bezahlen werden. Ferner will das Unternehmen künftig seine Daten nutzen, um aus ihnen einen Mehrwert zu kreieren.

Dabei kann die digitale Transformation in den unterschiedlichsten Bereichen stattfinden - etwa bei der Fertigung von Brillengläsern. Statt wie früher fertig geschliffene Gläser rund um den Globus zu transportieren, wird jetzt ein standardisierter Rohling verschickt, während die Daten für das Brillenglas elektronisch transportiert werden. So kann dann direkt vor Ort das Brillenglas geschliffen werden. Eine andere Idee ist etwa die Vernetzung aller Diagnostikgeräte eines Augenarztes, um so den Verlauf einer Erkrankung schneller und gezielter zu erkennen. Und in der Fertigung, Zeiss ist einer der Spezialisten für Messtechnik, werden etwa die Informationen des Qualitätsdaten-Management-Systems PiWeb vernetzt, um die Qualität über mehrere Standorte hinweg zu vergleichen und beeinflussende Faktoren schneller zu erkennen. Ein anderer Aspekt ist die bessere Kundenansprache per Customer Interaction Portal (CIP).

AI als Chance nutzen

Doch egal um welches Projekt es auch geht, für Gohl ist eines entscheidend: "Wir müssen in der digitalen Welt schnell sein, denn sonst macht es jemand anderes. Dabei sollten wir speziell die Artifical Intelligence (AI) als Chance nutzen, denn sonst tut es Google", warnt Gohl. Zumal in der Digitalisierung die Kenntnis spezifischer Märkte nicht mehr vor Konkurrenz schütze, "denn dank AI können Wettbewerber fremde spezifische Märkte schneller verstehen als je zuvor." Gohl will deshalb künftig mit Plattformen entsprechende Themen und Märkte frühzeitig besetzen und dann Partnerschaften eingehen. Dabei betont er allerdings, dass man nicht alle Daten preisgeben werde, sondern es strategische Kontrollpunkte geben werde, an deren Besitz Zeiss festhalten werde.

Fünf Tipps zur Digitalisierung

Für andere Entscheidungsträger, die noch vor der Aufgabe Digitalisierung stehen, hat Gohl einige Ratschläge parat:

Digitalisierung benötigt das Commitment der obersten Entscheidungsebene, sonst funktioniert es nicht.

Digitalisierung muss als Chance vermittelt werden, nicht als Risiko.

Digitalisierung ist mehr als IT - aber die IT ist die enabling technology der Digitalisierung.

Digitalisierung kann nur gemeinsam mit der IT gelingen, deshalb sind Grabenkämpfe zu vermeiden.

Digitalisierung geht nur mit passenden und guten Leuten, die Mut zum Aufbruch haben.



* Jürgen Hill ist Teamleiter Technologie bei der COMPUTERWOCHE.