Die digitale Ära schafft neue Wirklichkeiten

Der IT-Cluster lädt digitale Vordenker und innovative Unternehmer zum IT SUMMIT 2017.

Unter dem Motto “Gemma digital! Neue Wirklichkeit. Neue Wirkung.” treffen sich österreichische Unternehmen aus Industrie und IT. © IT-SUMMIT

Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf. Und schafft neue Wirklichkeiten und Möglichkeiten. Für Unternehmen heißt es nun, die sich bietenden Zukunftschancen zu ergreifen und erfolgreich zu nutzen. Unter dem Motto "Gemma digital! Neue Wirklichkeit. Neue Wirkung." treffen sich österreichische Unternehmen aus Industrie und IT am 7. März in Linz zum IT SUMMIT 2017. Das Jahresevent des IT-Clusters der oberösterreichischen Wirtschaftsagentur Business Upper Austria hat sich innerhalb von vier Jahren zum Branchentreff für digitale Vor- und Querdenker entwickelt.

Der digitale Fortschritt eröffnet den Unternehmen neue Wege des Wahrnehmens und Agierens in der realen Welt. Wie kann dieses enorme digitale Potenzial am Markt nun seine Wirkung entfalten? Mit welchen Tools können neue Geschäftsmodelle entwickelt werden? Was ist ein Trend und was verspricht die dauerhafte Erschließung neuer Zielgruppen?

Digitalisierung als Leitthema der Wirtschaft

Am diesjährigen IT SUMMIT stehen dazu Beiträge von digitalen Vordenkern und erfolgreichen Umsetzern auf dem Programm. Der Bogen spannt sich von Beiträgen aus Forschung und Entwicklung, über Berichte aus Handel und Industrie bis hin zu Insights aus Agenturen. Wirtschaftslandesrat Dr. Michael Strugl wird mit Vertretern der Wirtschaft und Industrie die Digitalisierung als Leitthema der oberösterreichischen Wirtschaft diskutieren. In seiner Keynote wird Philipp Nagele (CTO Wikitude) zudem die Trends, Hypes und den Nutzen von Virtual, Augmentend und Mixed Reality eindrucksvoll beschreiben.

Im Vorfeld der Veranstaltungen werden in Workshops die Themen Internet of Things und Mixed Reality intensiver bearbeitet. Auch auf der begleitenden Ausstellung können die neuen Technologien ausprobiert werden. Anmeldung unter www.IT-SUMMIT.at.