Die Rolle der IT bei der digitalen Transformation

Vor allem sollten Unternehmen ihre Organisation anpassen. Sie sollten sich so organisieren, dass Abteilungen mehr zusammenarbeiten. Denn die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist Teamarbeit und nichts für Einzelkämpfer. Schließlich sind an einem Geschäftsprozess meistens mehrere Abteilungen beteiligt.

Der Geschäftsprozess gibt den Ton an

Die Voraussetzung dafür ist eine prozessorientierte Organisation. Im Zuge der Transformation richten sich Zuständigkeiten, Aufgaben und Ergebnisse am Prozess und nicht mehr an einzelnen Bereichen aus. Das Unternehmen vergibt Budgets für die Digitalisierung des gesamten Prozesses und nicht für den Teilprozess. Es stellt einheitliche Regeln für das Anforderungs- und Prozessmanagement auf. Es führt die Anforderungen zentral zusammen und gleicht sie mit Unternehmenszielen ab.