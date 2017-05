ALSO Austria erweitert kontinuierlich das Team

Seit dem letzten Jahr wird die ALSO Austria laufend um kompetente Köpfe erweitert und die Abteilungen neu ausgerichtet, um effizientere Teams zu erhalten. Durch den Zugewinn neuer Kunden und anspruchsvoller Projekte wird auch in diesem Jahr kontinuierlich um Experten aus verschiedenen IT-Bereichen ergänzt und soll der ALSO Austria somit ein stetiges Wachstum sichern.

Christine Woller, Manager Sales bei ALSO Austria © ALSO

"Ich freue mich, dass wir so viele einzigartige Persönlichkeiten für die ALSO Austria gewinnen konnten und bin fest davon überzeugt, mit den Neuzugängen eine dynamische und gleichzeitig stabile Teamstruktur geschaffen zu haben. ALSO Austria bewegt sich in eine gute Richtung und ich bin mir sicher, dass wir auf diesem Wege noch erfolgreicher werden", meint Wolfgang Krainz, Geschäftsführer ALSO Austria zum aktuell laufenden Team-Stärkungsprogramm, welches mit der Übernahme der Geschäftsführung in Österreich eines seiner Fokusthemen wurde. Nachdem er schon im letzten Jahr neue Gesichter in die ALSO Austria gebracht hat, ergab sich rasch eine neue Dynamik im Key Account, dem Marketing und durch den neuen Head auch im Supply Business. Diese positive Entwicklung, die ALSO Austria um erfahrene und kompetente Mitarbeiter aus der Branche zu ergänzen wird auch 2017 fortgesetzt. "Mit unseren 6 neuen Mitarbeitern denke ich, dass unser Team nun noch kompetenter und erfolgversprechend aufgestellt ist und freue mich auf die nächsten Monate!" fügt Krainz hinzu.



Hier die neuen Köpfe im ALSO Austria Team:





Christine Woller, Manager Sales: Seit 16 Jahren in der IT-Branche und auch in der Distribution schon ein bekanntes Gesicht: Mit Christine Woller erweitert ALSO Austria aktuell das Team und hat mit ihr einen erfahrenen Sales Lead gewinnen können. Nach der Leitung des Actebis SMB Sales, der Actebis Sales- & Service Organisation und Erfahrungen als E-Commerce Managerin bei Ingram Micro mit Zuständigkeit für den IT-Umsatz für das Online-Business bei Media-Saturn Beteiligungsges.m.b.H.Österreich übernimmt Sie nun die Leitung des Sales Bereich der ALSO Austria. "Für mich war es an der Zeit mich zu verändern und nach ein paar Gesprächen mit ALSO war mir klar, dass ich die Herausforderung gerne annehmen möchte. Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und auch, dass ich beim Ausbau der ALSO Austria wieder aktiv dabei sein kann."

Stefan Kleindl, Focus Sales Manager Lenovo: "Mit über 33 Jahren Berufserfahrung in der IT- Branche, davon 16 Jahre bei IBM bzw. Lenovo sowie über ein Jahr in der Distribution, freue ich mich, nun Teil des ALSO Teams zu sein und hier den Bereich Lenovo Server- und Storage Produkte weiter auszubauen."

Drazen Nikolic, Focus Sales Manager Software & Security: "Ich bin seit 7 Jahren in der IT und hatte immer einen Fokus auf Hardware und IT-Security. Nun freu ich mich, bei ALSO Austria mit meiner Expertise den Bereich IT-Security weiter auszubauen."

Christian Gruß, Account Manager SMB Sales: "Nach meiner Ausbildung in Informationstechnologie und Informationsmanagement war ich zunächst für 3 Jahre im Außendienst für eine Versicherungsgesellschaft tätig. Somit bin ich als Quereinsteiger zur ALSO Austria gekommen und werde hier nun tatkräftig das SMB Team unterstützen und unsere Kunden vor allem im Bereich Software beraten."

Christian Schatz, Key Account Manager, Solution Sales: "Ich bin seit 15 Jahren im IT-Vertrieb und war einerseits für Partner bzw. Systemhäuser tätig, zum anderen jedoch auch jahrelange in der österreichischen IT-Distribution. Diese Seite macht mir persönlich am meisten Spaß und ich freue mich sehr meine Kenntnisse sowie Fähigkeiten nun nutzbringend für ALSO und unsere Kunden einsetzen zu können."

Gottwin Neumann, Sales Product Manager, Supply: "Ich komme von einem Marktbegleiter am Wienerberg und habe mich auch dort um die Komponenten gekümmert. Es freut mich sehr, nun Teil der ALSO Familie geworden zu sein und werde die ALSO Austria tatkräftig unterstützen bei allem was mit Peripherie, Komponenten und unseren VSS Herstellern zu tun hat!"