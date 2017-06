Videos verändern derzeit die externe und interne Kommunikation von Unternehmen nachhaltig. Immer mehr von ihnen schwören auf den Einsatz von Videos und setzen sie immer breiter ein. Das ist auch kein Wunder, denn mit einem Video lassen sich Inhalte verständlicher, kurzweiliger und emotionaler vermitteln. Diese Gelegenheit ergreifen Unternehmen natürlich gerne und nutzen Videos, um ihre Produkte pfiffiger bei Kunden zu vermarkten, ihre Mitarbeiter enger an sich zu binden oder sich ihren Investoren noch überzeugender zu präsentieren.

Kunden, Mitarbeiter und Investoren erwarten mittlerweile diese Art der Ansprache aber auch. In ihrem Privatleben sind sie es längst gewöhnt, tagtäglich Videos online abzurufen oder selbst per Smartphone aufzunehmen und zu teilen; mit derselben Selbstverständlichkeit möchten sie Videos auch im beruflichen Umfeld nutzen. Und gerade in Zeiten volldigitalisierter Prozesse wollen die Menschen wieder mehr auf einer emotionalen Ebene miteinander kommunizieren. Wie sollte das besser gehen als mit Videos?