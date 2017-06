Für die Bearbeitung der Garantiefälle wurde das Warenwirtschaftssystem (Navision) des Herstellers an OTRS angebunden. Realisiert wurde dies über eine Standardschnittstelle in OTRS. Im Falle, dass Ersatzteile für das Gerät eines Kunden bestellt werden müssen, wird in OTRS ein entsprechender Status gesetzt. Über Webservices findet Navision den Vorgang und stößt die Bestellung des Ersatzteils an sowie die automatische Erstellung eines DPD-Retourenscheins. Der Retourenschein wird an das OTRS-Ticket angehängt, mit einem Status-Update an das Kundenmanagementsystem des Online-Händlers übergeben und direkt an den Kunden versandt.