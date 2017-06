Weltweit zeigen Unternehmen eine sehr große Bereitschaft, in die Digitalisierung ihres Geschäfts zu investieren. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der Digital-Change-Studie , die der Business-Software-Anbieter IFS beauftragt hat. Um die aktuelle digitale Reife von Unternehmen zu ermitteln, wurden 750 Entscheider in 16 Ländern zum Stand der Digitalisierung befragt.

Demzufolge gaben rund neun von zehn Unternehmen an, die Investitionen in die digitale Transformation des eigenen Betriebs seien "angemessen" beziehungsweise "förderlich". Lediglich sechs Prozent der Befragten mussten einräumen, ihre für den digitalen Wandel aufgewendeten Mittel seien unzureichend.

Geld fließt in Analytics, ERP und IoT

Als die Top-Drei-Investitionsbereiche identifizierten die Studienteilnehmer weltweit Big Data & Analytics (47 Prozent), ERP mit 38 Prozent sowie das Internet of Things (IoT) mit 36 Prozent der Nennungen. Auf den weiteren Plätzen folgen Themen wie Software as a Service (SaaS) und Künstliche Intelligenz (KI) mit jeweils 20 Prozent und Infrastructure as a Service (24 Prozent), mobile Anwendungen (24 Prozent) sowie Robotik & Automation (23 Prozent). Dagegen spielen Themen wie Drohnen, Augmented und Virtual Reality (AR/VR) sowie der 3D-Druck mit jeweils fünf Prozent der Nennungen in den Digitalisierungsstrategien offenbar nur eine untergeordnete Rolle.