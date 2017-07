CANCOM: Sechsfach ausgezeichnet für Digital Workspace Services & Solutions

Die ISG, eines der führenden, unabhängigen ICT Research-, Advisory- und Consulting-Häuser für mittelständische und große Unternehmen, hat das Digital Workspace Portfolio der CANCOM Gruppe sechsfach ausgezeichnet.

CANCOM erwirtschaftete 2016 einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. © CANCOM

Die Globalisierung und Digitalisierung haben die Internationalisierung von Unternehmen rasant beschleunigt – Großunternehmen erschließen immer mehr Märkte, Hidden Champions des Mittelstandes entdecken Schwellenländer zunehmend für sich und Start-Ups setzen bei ihrer Gründung vermehrt auf eine internationale Ausrichtung.



"Um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Agilität im Zeitalter der Digitalisierung weiterhin zu gewährleisten, müssen Unternehmen eine umfassende Digitalisierungsstrategie umsetzten. Dreh- und Angelpunkt jeder Digitalisierungsstrategie ist die Einführung eines modernen, digitalen Arbeitsplatzes", so CANCOM Vorstand Rudolf Hotter. In Bezug auf digitale Arbeitsplatzkonzepte werden nicht nur einzelne, sondern auch ganzheitliche Digital Workspace Services & Solutions für Unternehmen immer wichtiger.



Mehrfache Auszeichnung für das Digital Workspace Portfolio der CANCOM Gruppe

Das Digital Workspace Portfolio der CANCOM Gruppe ist in zwei Bereiche unterteilt – einzelne Digital Workspace Services & Solutions und ganzheitliche Digital Workspace Services & Solutions.



Im Hinblick auf die Wettbewerbsstärke als auch auf die Attraktivität stuft die ISG das gesamte Digital Workspace Portfolio der CANCOM Gruppe in den folgenden Kategorien als marktführend ein:





Digital Workspace Consulting (Leader)

Mobile Strategy Consulting (Leader & Rising Star)

Managed Digital Workspace Services (Leader)

Managed Mobile Enterprise Services (Leader)

Workspace as a Service (Cloud Workplaces) (Leader)

Darüber hinaus hob die ISG besonders die ganzheitlichen Digital Workspace Services & Solutions der CANCOM Gruppe vor. Mit dem schlüsselfertigen digitalen Arbeitsplatz auf Basis der CANCOM AHP Enterprise Cloud hat die CANCOM Gruppe nicht nur eine der innovativsten virtuellen, cloud-basierten Arbeitsplatzlösungen im Portfolio, sondern auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal am Markt.



"Des Weitern demonstriert die CANCOM Gruppe erneut ihre Innovationskraft im Digital Workspace Umfeld. Das Unternehmen legt den Fokus auf visionäre Aspekte und unterstützt diese mit Technologiekonzepten. In Ergänzung zu einer starken Delivery, Sales& Support Struktur profitieren Kunden so von einem Beratungsansatz auf dem neusten Stand der Technik" sagt Henning Dransfeld, Manager Advisor, Digital Workspace Lead bei der ISG.