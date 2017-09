Mit dem IT Kommunaltag, Österreichischem IT-Sicherheitstag und dem ersten Digitalisierungskongress für KMU in Kärnten

Begleitende Veranstaltungen sind der IT Kommunaltag am 4. Oktober, der 14. Österreichische IT-Sicherheitstag veranstaltet vom Institut für Informatik am 5. Oktober, und TrendIT, der erste Digitalisierungskongress für KMU in Kärnten vom 4.-5. Oktober.