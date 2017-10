Roboter sind nichts Neues. Schon seit den 60er Jahren sind sie fester Bestandteil der Produktionsstraßen in den Autofabriken. Doch jetzt kommt durch mobile Geräte mit intelligenter Steuerung Bewegung in den Markt. Sie transportieren Waren in Fabriken und Lagern, ohne dass dafür vorher Drähte oder Magnete verlegt werden müssen. Das ist bei den flurgesteuerten "Automated Guided Vehicles" (AGVs) der Fall, die Güter auf zuvor festgelegten Routen bewegen.

Schränke auf Rädern Zu den interessanteren AMRs gehört der "TUG Robot" von Aethon. In US-Kliniken ist dieser digitale Helfer auf Rädern auf dem Vormarsch. Er transportiert ohne menschliches Zutun Medikamente, Essen und medizinisches Zubehör durch die Krankenhausgänge und -etagen. Zunehmend kommt der TUG Robot auch in Fabriken und bei Assemblierern von Elektronikprodukten zum Einsatz.

Zudem kommuniziert er mit den anderen Robotern in der Halle sowie mit angeschlossenen Devices, um Ende-zu-Ende-Prozesse flexibel zu unterstützen. Roboterflotten, die Level vier entsprechen, sind an ein Überwachungssystem angeschlossen, dass Anomalien erkennt und im Falle von Ausfällen für Ersatz sorgt.

Anwender können über Displays die Lieferpunkte festlegen - auch in einer gewünschten Reihenfolge. Via WLAN kommuniziert der Roboter mit Fahrstühlen, Türen und Alarmsystemen sowie mit dem zentralen "Cloud Command Center", jenem Überwachungsraum, den IDC als verbindlich für Level-4-Systeme nennt. Aethon kann darüber alle bei Kunden eingesetzten Roboter rund um die Uhr beobachten, Ausfälle proaktiv durch Fernwartung verhindern und die Kunden bei Unregelmäßigkeiten informieren.

Fetch für die Lagerwirtschaft Ein anderer Hersteller ist Fetch Robotics, spezialisiert auf Roboter für den Einsatz in Lagern. Das Unternehmen bietet ganze Systeme an, die neben mobilen Robotern für den Materialtransport auch Ladestationen sowie eine Software für das Flotten-Management namens "FetchCore" umfassen.

In der Software lassen sich die lagerinternen Workflows festlegen, also Lieferstationen, bevorzugte Routen, detaillierte Geschwindigkeitsvorgaben oder auch "Keep-out-Zonen" hinterlegen. Fetch bietet seinen Kunden an, das Realtime-Monitoring selbst in die Hand zu nehmen und über ein API die Steuerung der Roboter auch aus anderen Systemen heraus zu realisieren.