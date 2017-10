Mindbreeze und Extended Content Solutions starten strategische Partnerschaft für Enterprise Search Lösungen

Extended Content Solutions (ECS) kooperiert mit Mindbreeze, um Kunden "State of the Art"-Wissensmanagementlösungen anbieten zu können. ECS ist Experte für Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich Enterprise Content Management (ECM) und Enterprise Search.

Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze © Mindbreeze

"Dank unseres umfangreichen Detailwissens im Bereich ECM und Enterprise Search können wir bei unseren Kunden jene Veränderungen bewirken, die es ihnen ermöglicht, einen nutzbringenden Mehrwert aus dem vorhandenen Unternehmenswissen zu generieren. Durch die Partnerschaft mit Mindbreeze sind wir nun auch in der Lage, unsere Kunden dabei zu unterstützen, aus den verfügbaren Daten aufschlussreiche Erkenntnisse zu erhalten", erklärt Mahmood Nasir, Geschäftsführer von Extended Content Solutions.



Damit Unternehmen die vorhandenen Informationen effizient und erfolgreich nutzen können, ist es für ECS als Lösungsanbieter essentiell, alle Geschäftsfelder des Unternehmens in seiner Gesamtheit sowie das Produkt- und Lösungsangebot am Markt für Informationsmanagement genau zu kennen. Daher arbeitet ECS stets eng mit seinen Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass sowohl alle geschäftlichen als auch alle technischen Aspekte bei der Umsetzung berücksichtigt werden. Mit Mindbreeze InSpire bietet ECS eine On-Premises-Search-Appliance an, die Unternehmensinformationen aus firmeninternen Datenquellen in einem semantischen Index zusammenführt. Bei Abfragen berücksichtigt Mindbreeze InSpire zu jedem Zeitpunkt die Zugriffsberechtigungen, die direkt von der Datenquelle abgefragt werden. Die Appliance wird mithilfe von Konnektoren an Datenquellen wie zum Beispiel Fileshares, Datenbanken, Dokumentenmanagementsysteme angebunden.



"Dank seiner exzellenten Leistungen genießt das Unternehmen Extended Content Solutions einen hervorragenden Ruf. Mit seinem engagierten und erfahrenen Team, das sich der Innovation, höchster Qualität und der kontinuierlichen Steigerung der Kundenzufriedenheit verschrieben hat, passt Extended Content Solutions perfekt zu unserer Philosophie", ergänzt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.